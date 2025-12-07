Monseñor Ulloa: “Panamá necesita conversión a la justicia verdadera”

En su homilía dominical, Monseñor José Domingo Ulloa destacó la importancia de la conversión en la sociedad panameña. "Panamá necesita conversión", enfatizó.

Según Ulloa, esta conversión debe ser hacia la justicia verdadera, la solidaridad real, la honradez y el respeto por la dignidad humana.

Monseñor Ulloa señaló que la conversión es un don que Dios ofrece y una decisión que nosotros tomamos.

"Un país se transforma cuando sus hijos deciden cambiar", afirmó. La conversión del corazón, según él, es la primera piedra para una sociedad distinta.

En este Segundo Domingo de Adviento, el religioso invitó a los fieles a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. "No se trata de tener más, sino de ser nuevos", dijo.

El líder de la Iglesia Católica expresó que "de adornar la casa, sino de adornar el alma. De limpiar ventanas, sino de limpiar el corazón".

La homilía también incluyó una acción de gracias por los 50 años del Instituto de Seguros Agropecuarios (ISA), destacando su labor como aliado fiel del campo panameño.