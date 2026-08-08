Monitorean ríos crecidos en la comarca Ngäbe-Buglé

Óscar Santamaría, encargado de búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la región de Ñökribo, en la comarca Ngäbe-Buglé, informó que junto a su equipo mantiene el monitoreo de los ríos tras las lluvias registradas en la zona.

Santamaría indicó que los ríos presentan un incremento en sus niveles, aunque se mantienen dentro de sus cauces. También brindó recomendaciones a la población y recordó que permanece vigente un aviso por lluvias y tormentas hasta el 11 de agosto.

Además, se mantiene un aviso de prevención por fuertes vientos y oleaje, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de las autoridades.