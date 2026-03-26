Molinar: “Escuela República de Venezuela es de calidad”

Durante el acto de entrega de la renovada Escuela República de Venezuela, en Ciudad de Panamá, este 26 de marzo, la ministra de Educación, Lucy Molinar afirmó que la instalación “demoró mucho tiempo en construirse” y señaló que aspira a que ésta sea la última escuela en que contratista y Meduca “vivan en el pulseo por la calidad”.

Molinar afirmó que el colegio es la obra número 54 que inaugura y que en unas horas dará apertura a otras hasta llegar a la 57. “No vamos a parar hasta que todos los centros educativos del país estén adecuados a las exigencias del mundo moderno. Cerrar la brecha de desigualdad que hay en este país solo se logra con educación de calidad”, sentenció la ministra.

, en Ciudad de Panamá, este 26 de marzo, la ministra de Educación, Lucy Molinar afirmó que la instalación “demoró mucho tiempo en construirse” y señaló que aspira a que ésta sea la última escuela en que contratista y Meduca “vivan en el pulseo por la calidad”.

Molinar afirmó que el colegio es la obra número 54 que inaugura y que en unas horas dará apertura a otras hasta llegar a la 57.

“No vamos a parar hasta que todos los centros educativos del país estén adecuados a las exigencias del mundo moderno. Cerrar la brecha de desigualdad que hay en este país solo se logra con educación de calidad”, sentenció la ministra.

Este jueves fue inaugurado el nuevo edificio que alberga la Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar.