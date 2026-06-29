Molinar dice que el futuro de la Unachi dependerá del uso transparente de los recursos

La ministra de Educación Lucy Molinar aseguró que el futuro de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) dependerá de la forma en que la institución administre sus recursos, tras sostener una reunión en la que se abordó la situación de esta casa de estudios superiores.

“La vida de la Unachi va a depender exclusivamente de la transparencia y de la honestidad con la que se definan los usos de lo que hay hasta hoy y hacia adelante. Eso ya no va a depender del gobierno central, va a depender de la decisión institucional de hacerlo mejor, de hacer las cosas mejor de lo que se ha hecho hasta ahora”, manifestó Molinar.

La titular de Educación agregó: “Después de lo que vimos aquí, hoy yo tengo un gran optimismo por el futuro de la universidad. Yo creo que aquí esto va a cambiar, esto va a mejorar. Hay momentos en los que hay que apretarse el cinturón, pero estoy seguro de que eso va a ser coyuntural y para bien. A veces se hacen sacrificios para después ver los beneficios”.

Molinar también defendió las revisiones institucionales como parte de las responsabilidades del Estado. “Todos estamos expuestos a la revisión institucional y eso es saludable, no solo con Unachi, con el ministerio, con todas las instituciones. Eso es un deber de Estado”, señaló.

Consultada sobre las investigaciones relacionadas con los títulos falsos, la ministra afirmó que el proceso continúa y aseguró que el alcance del caso es mayor de lo previsto inicialmente.

“Esto no ha terminado. Desafortunadamente, la historia es mucho más profunda y más grande de lo que yo misma pude imaginar en algún momento”, dijo.

Asimismo, la ministra manifestó que existe la decisión de ordenar el sistema educativo porque “nuestros estudiantes no merecen que las autoridades sigan viendo por otro lado ante un drama tan grande como lo que representa el tráfico de títulos que ha habido por muchos años y que constituye uno de esos problemas por los que hoy tenemos una educación de la que no todos estamos lo orgullosos que quisiéramos estar”.