Miviot evalúa unas 300 viviendas afectadas por el sismo en Panamá Oeste

Unas 300 viviendas reportadas con daños por el reciente sismo han sido evaluadas en los distritos de San Carlos, Chame, Capira, La Chorrera y Arraiján, en Panamá Oeste, informó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Las inspecciones comenzaron el pasado 10 de octubre en los corregimientos de Los Llanitos y Guayabito, en San Carlos, y buscan determinar el nivel de afectación de las estructuras y canalizar respuestas habitacionales para las familias afectadas.

Entre los daños identificados figuran grietas en pisos, cocinas, paredes, vigas y columnas, principalmente en viviendas construidas con bloque y barro.

El informe del Miviot indica que se ha levantado el 90% de los datos de las viviendas afectadas en el país y se han inspeccionado 11 mil 325 casas en las provincias impactadas por el sismo.