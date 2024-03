Mitradel anuló registro de la Convención Colectiva de la UP y el SINTUP; rector se pronuncia

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anuló el registro de la Convención Colectiva de Trabajo (2024-2028) entre la administración de la Universidad de Panamá y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP).

El Mitradel sustentó su postura en que “es imposible el registro de un acuerdo o convenio suscrito entre trabajadores, gremios o sindicatos y una entidad pública toda vez que la normativa laboral existente y los procedimientos establecidos no son aplicables para estos actos, lo cual hace obligante subsanar el error de un registro sin asidero legal”.

En este sentido, el rector Eduardo Flores indicó este miércoles, a través de sus redes sociales, que “el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, anuló el registro de la convención colectiva de trabajo 2024-2028 que le presentó, unilateralmente, el SINTUP, fundándose en que el Código de Trabajo no es aplicable en el sector público panameño, lo que incluye la Universidad de Panamá, y que este documento no reúne los requisitos para ser registrable como convención colectiva de trabajo”.

Flores destacó que “este resuelto del Mitradel, que no admite recursos, además reafirma una vez más, la autonomía constitucional de la Universidad de Panamá”.

Por su parte, Boris Sánchez, Secretario de Asuntos Laborales del SINTUP, dijo que con la decisión del Mitradel “no se anula el convenio, solo es un trámite que debe pasar el documento y nosotros apelaremos la determinación del Ministerio de Trabajo”.

Sánchez consideró que “la anulación es arbitraria”. Sobre la Convención Colectiva de Trabajo, indicó que no ha iniciado a regir, porque falta que se publique en Gaceta Oficial.

“El Consejo Administrativo de la UP, ahora señala que no se han cumplido los procedimientos y las normas, lo que no es cierto porque si fuera así no estuviera en vigencia el primer convenio colectivo de 2019, que se hizo con la misma normativa”, señaló Sánchez.

En tanto, en un pronunciamiento del Consejo Administrativo de la casa de estudios superiores explican que “el proceso de negociación de la convención colectiva de trabajo entre el SINTUP y la administración de la Universidad de Panamá a la fecha no ha cumplido el trámite establecido para su perfeccionamiento jurídico”, y reiteraron el llamado al SINTUP “a continuar con las negociones de la convención colectiva y así poder presentarla para su aprobación en los órganos de gobierno correspondientes y su posterior publicación en la Gaceta Oficial”.