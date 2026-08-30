Minsa reporta descenso de 32.4% en casos de dengue a nivel nacional

Los casos de dengue en Panamá registran una disminución de 32.4% en comparación con el mismo período de 2025, según el último informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la fecha se acumulan 6,616 casos, frente a los 9,791 registrados en 2025. Del total, 5,767 corresponden a dengue sin signos de alarma, 810 presentan signos de alarma y 39 son casos de dengue grave.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,780, seguida de Colón, con 1,595; Panamá Oeste, con 637; Chiriquí, con 617; y San Miguelito, con 539.

También se reporta una reducción en las hospitalizaciones. Durante la semana 32 ingresaron 26 pacientes, frente a los 58 registrados en la misma semana de 2025, lo que representa una disminución superior al 50%. En el acumulado anual, las hospitalizaciones pasaron de 950 en 2025 a 753 en 2026.

A la fecha, se mantienen 16 defunciones acumuladas por dengue en el país.

La tasa de incidencia nacional se ubica en 143.1 casos por cada 100 mil habitantes. El grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, con 795 casos.

Entre los corregimientos con mayor número de casos acumulados destacan Veracruz, con 654; Puerto Pilón, con 350; Tocumen, con 273; Sabanitas, con 229; y Cristóbal Este, con 206.

El Minsa informó que mantiene los operativos de control de vectores y promoción de la salud, mientras reitera a la población la importancia de eliminar recipientes con agua estancada y mantener la limpieza de los predios.

Las autoridades también recomiendan evitar la automedicación y acudir a la instalación de salud más cercana ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar muscular.