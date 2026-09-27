Minsa reporta 8, 060 casos de dengue y 63 muertes por influenza en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó las acciones de prevención y educación comunitaria ante el comportamiento del dengue y los virus respiratorios, informó el Departamento de Epidemiología.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica n.° 35, comprendida del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026, Panamá acumula 8,060 casos confirmados de dengue. Durante esa semana se notificaron 363 nuevos casos, con una tasa de incidencia de 7.9 por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la influenza, no se registraron nuevas defunciones durante la semana, por lo que el acumulado anual se mantiene en 63 muertes. El 57.1 % de los fallecidos eran hombres y el 61.9 % tenía 65 años o más.

El Minsa indicó además que el 98.4 % de las personas fallecidas por influenza no contaba con vacunación contra esta enfermedad durante la temporada actual, mientras que el 82.5 % presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Sobre los virus respiratorios, se notificaron 812 casos de síndrome gripal durante la semana, para un acumulado de 30,041 casos en 2026. En tanto, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) sumaron 477 casos en la semana y 14,449 en lo que va del año.

Entre otras enfermedades bajo vigilancia, el país acumula 5,420 casos de malaria, 1,822 de leishmaniasis, 89 casos de gusano barrenador en humanos, 39 de leptospirosis, 19 de Oropouche y 19 de fiebre por hantavirus. Además, se contabilizan 16 casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus y ocho casos de mpox.

El Minsa reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de autocuidado, vacunarse, reconocer oportunamente los signos de alarma, buscar atención médica temprana y eliminar criaderos de mosquitos para prevenir la transmisión de enfermedades.