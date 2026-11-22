El Ministerio de Salud (Minsa) realizó inspecciones domiciliarias, nebulizaciones y aplicación de larvicidas en Cañas de Tonosí, provincia de Los Santos, ante la presencia de mosquitos de manglar que afectan a comunidades cercanas.

Se detalló que el mosquito de manglar, identificado como Aedes taeniorhynchus, deposita sus huevos en suelos húmedos de zonas costeras. Cuando estos terrenos se inundan por las mareas o las lluvias, los huevos pueden eclosionar de forma simultánea y dar lugar a grandes cantidades de mosquitos adultos.

Según el Minsa, esta especie no transmite dengue ni malaria. Sin embargo, puede participar en la transmisión de otros virus, como el de la encefalitis equina venezolana. La entidad mantiene vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos y aclaró que la presencia del mosquito no significa que esos virus estén circulando en la comunidad.

Durante el operativo, personal de Promoción de la Salud y Saneamiento Ambiental orientó a las familias sobre el uso de repelente, ropa de manga larga, mosquiteros y mallas en puertas y ventanas. También distribuyó mosquiteros y explicó que las nebulizaciones tienen un efecto temporal, por lo que deben complementarse con medidas de protección personal.