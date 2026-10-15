Minsa ordena cremación de unos 70 cuerpos en cementerios afectados por el sismo en Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció medidas sanitarias especiales que incluyen la exhumación y cremación de los restos de aproximadamente 70 personas sepultadas en áreas de los muros perimetrales de los cementerios municipales de Soná y Hicaco, en la provincia de Veraguas, tras las afectaciones ocasionadas por el reciente sismo.

Según la entidad, la decisión responde a las condiciones de contaminación y los riesgos sanitarios identificados en ambos camposantos. El procedimiento contempla la exhumación, custodia y manejo sanitario de los restos, su incineración y posterior entrega a los familiares.

El Minsa solicitó a los familiares completar un formulario para autorizar la cremación, de acuerdo con las disposiciones legales y sanitarias aplicables. Para recibir orientación y registrar a los familiares, habilitó la línea telefónica 512-9315.

La entidad también informó que ambos cementerios permanecerán temporalmente clausurados hasta que concluyan los trabajos de saneamiento y rehabilitación y se determine que existen condiciones sanitarias seguras para su reapertura.