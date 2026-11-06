Minsa confirma 99 casos de malaria en Merca Panamá y refuerza operativos de control

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 99 casos positivos de malaria vinculados a Merca Panamá y anunció el fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y control del mosquito transmisor, mediante un plan de trabajo interinstitucional.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkis Gill, explicó que los casos se concentran principalmente en trabajadores informales que realizan labores de movilización de alimentos dentro del mercado.

De los afectados, 52 han completado el tratamiento o se encuentran en la fase correspondiente de seguimiento, 33 continúan bajo medicación y 12 que interrumpieron el tratamiento están siendo localizados para que completen el esquema.

Sobre el fallecimiento de una persona que tenía diagnóstico de malaria, Gill aclaró que todavía no se ha confirmado que la enfermedad haya causado la muerte. El Ministerio Público solicitó una autopsia y se esperan los resultados.

Como parte de las medidas, el Minsa realizará un barrido epidemiológico entre los trabajadores formales e informales del mercado, reforzará la búsqueda de personas asintomáticas y movilizará personal de Control de Vectores de otras regiones para intensificar las inspecciones y fumigaciones.

Además, se acordó una jornada de limpieza en las áreas perimetrales de Merca Panamá para el próximo miércoles 11 de noviembre, desde las 7:00 a.m., con participación de distintas instituciones.

Las autoridades también informaron que cinco personas dieron positivo por malaria en el parque Camino de Cruces y reciben tratamiento. Las pruebas realizadas a otros trabajadores del parque resultaron negativas.

El Minsa recordó que la malaria se transmite por la picadura de un mosquito infectado y recomendó acudir a los servicios de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, vómitos y malestar general.

Finalmente, la institución aseguró que Merca Panamá mantiene sus operaciones y horarios habituales y que es seguro para los consumidores, ya que las acciones de vigilancia y control están dirigidas principalmente a las personas expuestas en las áreas perimetrales y boscosas.