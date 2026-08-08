Minsa atiende a más de 300 personas afectadas por inundaciones en Río Veraguas

En un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que más de 300 moradores de Río Veraguas, en el distrito de Santa Fe, fueron atendidos durante una gira médica integral realizada en esta comunidad de difícil acceso, afectada por las recientes inundaciones.

La jornada incluyó más de 300 consultas de medicina general, 313 valoraciones nutricionales, la entrega de más de mil medicamentos y la aplicación de más de 240 dosis de vacunas. También se realizaron mediciones de presión arterial, 32 pruebas de Papanicolaou y atención odontológica.

El Minsa detalló que el laboratorio procesó 300 pruebas diagnósticas, entre ellas de glucosa, VIH, sífilis, hepatitis y embarazo. Además, se distribuyeron 100 filtros caseros y ocho cajas de tabletas de cloro para apoyar la desinfección de los tanques de reserva comunitarios.

La gira estuvo encabezada por el secretario general del Minsa, Julio Arosemena, y el director regional de Salud de Veraguas, Xavier Antonio Torres Domínguez. La institución también destacó el apoyo logístico del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).