Ministro Orillac se reúne con Junta Técnica en Darién y aborda proyectos de agua

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión de la Junta Técnica en Darién, donde evaluó junto a autoridades locales programas y proyectos en ejecución, con énfasis en el abastecimiento de agua potable.

En el encuentro participó el gobernador de la provincia, Arnulfo Díaz De León, así como directores de distintas entidades estatales.

Al finalizar la reunión, Orillac explicó el objetivo de estos recorridos. “Este es un programa que llevo, visitando las diferentes provincias, las Juntas Técnicas, tratando de conocer un poquito los programas, los proyectos, los avances de cada una de esas instituciones y, obviamente, dirigirles a ellos instrucciones de parte del Presidente de la República, a efecto de ir cumpliendo con las metas y, obviamente, dándole la importancia que representa la Junta Técnica como parte del Gobierno Central dirigido por el Gobernador”.

Durante la jornada también se revisaron acciones vinculadas al acceso al agua potable, en coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.

El ministro señaló que se busca articular esfuerzos entre instituciones. “En cada provincia en la que asistimos a la Junta Técnica, estamos tratando de generar esa sinergia entre el IDAAN y Conades para poder darle solución de agua a todas las provincias, a todas las comunidades”.