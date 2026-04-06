Ministerio Público inicia investigación por explosión de cisternas en el Puente de las Américas

La Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación de oficio tras la explosión de varios vehículos cisterna en La Boca, en un área ubicada en los predios del Puente de las Américas, hecho ocurrido este 6 de abril.

De acuerdo con la entidad, la pesquisa es adelantada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con el objetivo de esclarecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades.

“El hecho está siendo objeto de las diligencias correspondientes con el objetivo de determinar las causas del incidente, así como establecer posibles responsabilidades”, informó el Ministerio Público.

Las autoridades detallaron que equipos especializados se mantienen en el área realizando inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas como parte del proceso investigativo.

Asimismo, la entidad reiteró que “se encuentran realizando inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas que permitan esclarecer lo ocurrido”.