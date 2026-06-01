MiBus pondrá en circulación buses temáticos y ofrecerá servicio gratuito hacia el Rommel Fernández

La empresa MiBus anunció el lanzamiento de la campaña “MiBus lleva la emoción en cada viaje”, una iniciativa vinculada a la participación de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial 2026.

Como parte de la campaña, la empresa puso en circulación seis autobuses rotulados con imágenes alusivas al combinado nacional, los cuales recorrerán distintas rutas de la ciudad capital.

Además, MiBus informó que ofrecerá transporte gratuito para los aficionados que asistirán al partido de despedida de la selección este miércoles 3 de junio, como parte de una coordinación realizada con la FEPAFUT.

Según la información divulgada por la empresa, la ruta hacia el estadio partirá desde la parada de la estación del Metro de El Crisol con destino al Estadio Rommel Fernández, donde la selección se enfrentará a República Dominicana.

El servicio estará disponible entre las 4:45 p.m. y las 8:15 p.m.

Para el retorno, los autobuses saldrán desde una calle ubicada al lado del casino cercano al estadio con destino a la parada de la estación El Crisol. El servicio comenzará a las 10:00 p.m. y se mantendrá de forma continua hasta completar la movilización de los asistentes que requieran transporte.

La directora de Planeación de MiBus, Eliana Lasso, señaló que la iniciativa busca facilitar el traslado de los aficionados al encuentro deportivo.

”Queremos que todos los panameños vivan la pasión del fútbol de manera segura y ordenada. Con ‘MiBus lleva la emoción en cada viaje’, no solo vestimos nuestros buses de rojo, sino que reafirmamos nuestro compromiso de movilizar a la gran fanaticada panameña apoyando a nuestra selección de camino a la cita mundialista”, expresó.

La empresa indicó que el servicio especial estará integrado con la red del Metro de Panamá y recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación para facilitar la movilización hacia y desde el estadio.