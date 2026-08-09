MiBus anuncia desvío en la ruta Monte Oscuro – Vía Porras

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que la ruta C944, que cubre el recorrido Metro San Miguelito – Monte Oscuro – Vía Porras, tendrá un desvío temporal este domingo 9 de agosto de 2026.

La modificación se debe a las actividades programadas por el 54.º aniversario del corregimiento de Victoriano Lorenzo, por lo que los usuarios de esta ruta deberán tomar en cuenta el cambio mientras se desarrollen las celebraciones.

MiBus agradeció a los usuarios su comprensión ante esta medida y reiteró que el desvío será temporal, mientras se llevan a cabo las actividades conmemorativas.