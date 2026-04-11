MiAmbiente paraliza obra en Marbella por descarga ilegal al río Matasnillo

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó la paralización total de actividades en una obra ubicada en calle Jades, Bella Vista, tras atender una denuncia ciudadana que reveló una descarga ilegal de aguas con sedimentos y sólidos al sistema pluvial, contaminando el río Matasnillo.

Durante la inspección realizada por el equipo técnico, se detectó que la conexión vertía directamente a la red pluvial sin autorización. Además, se evidenciaron malas prácticas en el manejo de residuos y estructuras de contención inadecuadas en el sitio.

Medidas inmediatas

La entidad ejecutó cuatro acciones en campo:

- Paralización total de las actividades

- Orden de limpieza del cauce afectado

- Taponamiento de la conexión ilegal al sistema pluvial

- Remoción y correcta disposición de los materiales contaminantes

Los responsables fueron citados para el 15 de abril de 2026 en la Regional Metropolitana del Ministerio de Ambiente, donde se les notificará el inicio del proceso administrativo sancionatorio. Mientras tanto, solo podrán realizar acciones de remediación y saneamiento en el área.

El ministerio reiteró que mantiene vigilancia activa ante denuncias ciudadanas y recordó que las descargas no autorizadas a cuerpos de agua constituyen una infracción a la normativa ambiental vigente.