MiAmbiente intensifica monitoreo de cocodrilos en la capital

El Ministerio de Ambiente mantiene acciones de monitoreo, evaluación y educación ambiental en sectores de la ciudad de Panamá donde se registran interacciones frecuentes entre personas y cocodrilos.

Las labores se desarrollan en áreas como Clayton, Diablo y Albrook, donde se han identificado numerosos ejemplares. Como medida preventiva, la entidad ha colocado señalizaciones para alertar a residentes y visitantes sobre la presencia de estos reptiles.

La investigadora Miryam Venegas-Anaya, conocida como "la doctora cocodrilo", explicó que los animales capturados son evaluados, pesados, medidos y marcados para dar seguimiento a sus desplazamientos y generar información científica que contribuya a su manejo y conservación.

Además, MiAmbiente informó que recientemente reubicó un caimán de gran tamaño en Albrook para prevenir posibles conflictos con otros reptiles de la zona, mientras continúa la evaluación técnica de otros ejemplares.

Paralelamente, la institución avanza en la elaboración de un protocolo para el manejo de las interacciones entre cocodrilos y personas, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá y el CEMCIT AIP, además de desarrollar jornadas de educación ambiental en comunidades de la capital y Panamá Oeste.

La entidad reiteró a la población la importancia de mantener una distancia prudente de los cocodrilos, no alimentarlos y reportar cualquier avistamiento a través de la línea 311 o las redes sociales de MiAmbiente.