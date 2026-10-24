MiAmbiente decomisa 33 organismos marinos durante operativo en Isla Bastimentos

Un total de 33 organismos marinos, entre langostas espinosas, caracoles y pulpos, fueron encontrados durante un operativo de control y vigilancia en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB), informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mediante una nota de prensa MiAmbiente detalló que durante el patrullaje, las autoridades identificaron una embarcación artesanal tipo cayuco, de aproximadamente 12 pies de longitud, con tres personas a bordo, presuntamente vinculadas con actividades de extracción mediante buceo en apnea.

Según el reporte oficial, entre los ocupantes habría una persona menor de edad, situación que deberá ser verificada conforme a los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con el informe de los funcionarios, los ocupantes no atendieron inicialmente la señal de alto y se dirigieron hacia una zona de rompiente y rocas someras. Tras alcanzar e inspeccionar la embarcación, los agentes encontraron organismos marinos capturados, así como equipos presuntamente utilizados para su extracción.

Asimismo la entidad ambiental señaló que la inspección permitió contabilizar 21 ejemplares de langosta espinosa (Panulirus argus), de los cuales 14 estaban muertos y siete vivos; seis caracoles marinos (Lobatus gigas), todos vivos; y seis pulpos (Octopus sp.), todos muertos. Los siete ejemplares vivos de langosta espinosa y los seis caracoles fueron liberados en su hábitat natural para reducir el impacto sobre los recursos marinos.

Las 14 langostas muertas fueron trasladadas a la Policía Nacional en Isla Colón para los trámites correspondientes. Asimismo, fueron retenidos la embarcación y los equipos reportados durante el operativo, entre ellos dos lazos, tres máscaras de buceo, tres tubos de snorkel y tres pares de aletas.

Finalmente manifestó que el caso será evaluado conforme a la normativa aplicable, entre ella la Resolución JD-022-88, de 2 de septiembre de 1988, mediante la cual se creó el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos; la Ley 24 de 1995, de Vida Silvestre; la Resolución DM-0173, de 24 de abril de 2026; y la Resolución ADM/ARAP N.º 047, de 20 de mayo de 2026, relativa a la veda de caracoles marinos.