El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que Merca Panamá es un lugar seguro para realizar compras, pese a los casos de malaria registrados en sectores aledaños. La declaración se dio este martes, 24 de noviembre, durante un recorrido por las instalaciones del centro de comercialización.

El titular del Minsa informó que se han identificado 217 casos de malaria y que más del 75% de los pacientes está en tratamiento o ya lo completó. Además, indicó que las pruebas recientes no reportaron nuevos casos positivos.

Boyd Galindo aclaró que “la enfermedad no se transmite por los alimentos, sino por la picadura de un mosquito infectado, por lo que los productos que se venden en Merca Panamá no representan un riesgo de contagio”.

El ministro también informó que este miércoles 25 de noviembre Merca Panamá permanecerá cerrado al público para realizar una jornada intensiva de limpieza.