Meduca: Sismo deja 55 escuelas colapsadas que deberán ser reconstruidas

Un total de 55 escuelas deberán ser reconstruidas tras los daños ocasionados por el sismo del 9 de octubre, informó el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante una reunión con ministros en la provincia de Veraguas.

El mandatario señaló que el Ministerio de Educación (Meduca) trabaja en alternativas para reubicar a los estudiantes afectados y reducir la pérdida de clases. Entre las medidas previstas está el traslado de módulos para habilitar espacios temporales, una labor que, según Mulino, podría comenzar entre el 16 de octubre y el fin de semana.

“El Ministro de Educación ha informado que van 55 escuelas colapsadas que se van a tener que construir, ahora viene el proceso de dónde vamos a poner esos estudiantes”, declaró el presidente.

De acuerdo con el Meduca, más de 231 centros educativos de distintas regiones educativas han sido inspeccionados para evaluar las afectaciones provocadas por el movimiento sísmico.