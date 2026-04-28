Médicos panameños son reconocidos por el American College of Physicians

Los médicos panameños Eduardo Prado y Augusto Hernández fueron incorporados como Fellows del American College of Physicians (ACP), uno de los reconocimientos más importantes dentro de la medicina interna a nivel internacional, en mérito a su destacada trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la medicina.

La distinción resalta el compromiso de ambos especialistas con la excelencia médica, la formación continua y el fortalecimiento de la atención en salud en Panamá.

El doctor Julio Sandoval, también Fellow del ACP y socio fundador de Critical Care Panamá, destacó que este logro refleja el esfuerzo constante de los profesionales panameños por mantener altos estándares de calidad y desarrollo profesional en beneficio de los pacientes y del sistema de salud del país.

Durante este importante momento también estuvieron presentes el doctor José Luis Franceschi, gobernador del Capítulo de Panamá del ACP, y el doctor Aron Benzadon, Máster del ACP, quienes acompañaron a los galardonados en la ceremonia.

Critical Care Panamá felicitó a sus miembros por este importante reconocimiento, subrayando que este tipo de logros fortalecen la proyección internacional de la medicina panameña y motivan a nuevas generaciones de profesionales de la salud.