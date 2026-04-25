Más de 700 directores fortalecen su gestión educativa

El Ministerio de Educación informó que más de 700 directores de centros educativos iniciaron la segunda versión de la Escuela de Líderes Educativos.

Según la entidad, la actividad consta de un diplomado orientado a fortalecer sus capacidades en gestión, liderazgo y su compromiso con la calidad educativa en el país.

A través de su cuenta en X, el ministerio detalló que el programa se está desarrollando en nueve sedes a nivel nacional y destacó que está enfocado en potenciar habilidades clave en los directores, con el propósito de mejorar la administración de los centros escolares y promover entornos educativos más adecuados, lo que a su vez repercute en el aprendizaje de los estudiantes.