Más de 50 adultos mayores fortalecen su salud en taller de alimentación en Arraiján

El Minsa Capsi de Burunga, en el distrito de Arraiján en Panamá Oeste, realizó un Taller de Alimentación Saludable dirigido a adultos mayores, con la participación de más de 50 asistentes, como parte de las estrategias orientadas a la promoción de estilos de vida saludables en este grupo etario, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El Minsa mediante una nota de prensa señaló que, durante la jornada, se ofrecieron servicios de toma de presión arterial, medición de glicemia y evaluación de medidas antropométricas, con el objetivo de brindar orientación preventiva y fomentar el autocuidado en la población participante.

Asimismo, mencionó que, se desarrollaron charlas educativas sobre la Guía Alimentaria de Panamá, el correcto uso del etiquetado nutricional y la importancia de la salud mental en el bienestar integral de los adultos mayores. Como parte del componente práctico, se realizó una demostración de preparación de desayuno, almuerzo y cena saludable, promoviendo alternativas balanceadas y accesibles para el día a día.

Finalmente, la entidad manifestó que la actividad fue organizada y estuvo a cargo de Nilka Arosemena, médico familiar del Minsa Capsi de Burunga, y realizada por el Minsa Capsi de Burunga en colaboración con Wynakay Panamá, con la participación de Lorena Núñez, médico residente y representante nacional de Waynakay Panamá. Además, con el apoyo de estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá y la Región de Salud del MINSA en Panamá Oeste.