Más de 48 mil detenidos y 2,191 armas incautadas por la Policía en lo que va del año

La Policía Nacional informó que en lo que va del año 2026 ha capturado a 48,407 personas por distintos delitos y faltas, como parte de sus acciones operativas y preventivas a nivel nacional.

Del total, 31,538 eran requeridas mediante oficio, 13,985 por faltas administrativas, 2,272 por microtráfico, 310 por narcotráfico y 302 por homicidio.

Además, se han incautado 19,390 paquetes de presunta sustancia ilícita y 2,191 armas de fuego.

La entidad destacó que estos resultados son producto de operativos preventivos, acciones de inteligencia y la coordinación con las autoridades competentes para fortalecer la seguridad ciudadana.