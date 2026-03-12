Nacionales

Más de 3,000 voluntarios del Cuerpo de Paz han servido en nuestro país

El Cuerpo de Paz proyecta aumentar voluntarios en los próximos años para fortalecer proyectos comunitarios

E. González | Director del Cuerpo de Paz en Panamá, Matthew Carlson.
CORTESÍA| Miembro del voluntariado enseña a niños.
CORTESÍA | Voluntaria apoyando en comunidad.
Evelyn González
12 de marzo de 2026

El Cuerpo de Paz celebró su 65 aniversario con una recepción en Panamá, destacando más de seis décadas de cooperación en comunidades rurales del país.

La organización, creada en 1961 por el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, mantiene presencia en Panamá desde 1963, apoyando proyectos de desarrollo local junto a líderes comunitarios e instituciones.

Durante la actividad, el director del programa en Panamá, Matthew Carlson, resaltó el impacto del voluntariado. Más de 3,000 voluntarios estadounidenses han servido en Panamá, principalmente en comunidades rurales y comarcas indígenas.

Actualmente, el programa cuenta con 114 voluntarios distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, los cuales trabajan en salud, desarrollo juvenil, educación, sostenibilidad agrícola, medioambiente y apoyo a organizaciones no gubernamentales.

“Yo considero que voluntarios del Cuerpo de Paz fortalecen cada día los lazos entre ambos países mediante enseñanza de inglés, proyectos agrícolas y trabajo comunitario en distintas comunidades de Panamá”.

