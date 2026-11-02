Más de 300 jóvenes participan en iniciativa para prevenir el pandillerismo en Panamá

Más de 300 estudiantes de 17 centros educativos de San Miguelito y Panamá Este participaron en una iniciativa que busca generar propuestas para prevenir el pandillerismo y la violencia entre los jóvenes, mediante la educación y la participación comunitaria.

El proyecto, impulsado por Scholas Occurrentes, con el apoyo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), desarrolló dos actividades: el Taller de Transformación Social y Scholas Ciudadanía.

Como parte de la iniciativa, 33 universitarios de la Universidad Católica Santa María La Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá, junto con técnicos del MINSEG, recibieron formación para acompañar procesos de transformación social. Durante las jornadas también trabajaron con 155 niños de tres centros educativos, mediante actividades de juego, arte y pensamiento.

En Scholas Ciudadanía, realizada entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre, los estudiantes identificaron el aumento del pandillerismo y la disminución de la seguridad y la conciencia como una de las principales preocupaciones de sus comunidades.

Entre las causas señalaron la falta de oportunidades, la violencia, la presión de grupo, la necesidad de aceptación y la escasez de actividades recreativas, culturales y deportivas.

A partir de este diagnóstico, los participantes elaboraron propuestas como “Una decisión, otro destino”, “Del barrio al negocio” y “Construyendo camino hacia la paz”, enfocadas en fortalecer los vínculos familiares, promover el arte y el deporte y generar oportunidades para la juventud.

Durante el cierre de la actividad, Luis Zegarro, director nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana del MINSEG, destacó la importancia de fortalecer las alianzas institucionales para evitar que niños y adolescentes sean captados por pandillas y organizaciones criminales.

El proyecto forma parte de una estrategia de prevención que contempla también talleres de redescubrimiento de la infancia y prácticas sociocomunitarias.