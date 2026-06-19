Marea Verde completa primera etapa del Proyecto Siete Cuencas con nueva barrera en río Matías Hernández

Marea Verde y The Ocean Cleanup pusieron en operación una barrera flotante en el río Matías Hernández, completando así la primera etapa del Proyecto Siete Cuencas, una iniciativa que busca evitar que los residuos sólidos lleguen a la Bahía de Panamá.

La nueva instalación se suma a las barreras ya operativas en los ríos Juan Díaz y Río Abajo, consolidando tres puntos activos de intercepción de desechos en la ciudad.

Según Marea Verde, el río Matías Hernández fue priorizado por ser uno de los afluentes urbanos que más residuos aporta al ecosistema costero. Con esta fase concluida, el proyecto avanza hacia su meta de intervenir los siete principales ríos urbanos que desembocan en la Bahía de Panamá.

Desde 2022, el modelo implementado en el río Juan Díaz ha evitado que más de 520 mil kilos de desechos lleguen al mar. La iniciativa proyecta impedir el ingreso de más de 800 mil kilos de residuos al océano cada año cuando esté completamente desarrollada.

Además de la instalación de barreras, el proyecto incluye programas de educación ambiental, reciclaje comunitario e incidencia en políticas públicas para reducir la contaminación en las cuencas urbanas.