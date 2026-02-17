Nacionales

Los Bomberos atienden 476 emergencias en Operativo Guardianes 2026

Redacción Web
17 de febrero de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó el primer corte de emergencias atendidas durante el Operativo Guardianes 2026.

La institución señaló a través de un comunicado que ha respondido hasta este martes a un total de 476 emergencias, reflejando la capacidad de respuesta y el compromiso del personal en servicio. Con un pie de fuerza de 1,286 unidades y 171 recursos operativos disponibles, el operativo se mantiene activo en distintos puntos del país.

En cuanto a las atenciones registradas, la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) gestionó 114 controles de abejas, 54 accidentes de tránsito, 114 incendios de masa vegetal (IMAVE), cinco incendios estructurales y siete vehículos incendiados. Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 54 atenciones prehospitalarias.

Asimismo, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizó 3,547 inspecciones, que incluyeron 361 tarimas, 131 carros alegóricos, 1,978 puestos de ventas, 751 cisternas y 166 generadores eléctricos.

La entidad reiteró que el operativo continúa enfocado en reforzar la seguridad y la prevención en todas las actividades, garantizando la protección de la ciudadanía y la atención oportuna ante cualquier emergencia.

