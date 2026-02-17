Los Bomberos atienden 476 emergencias en Operativo Guardianes 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó el primer corte de emergencias atendidas durante el Operativo Guardianes 2026.

La institución señaló a través de un comunicado que ha respondido hasta este martes a un total de 476 emergencias, reflejando la capacidad de respuesta y el compromiso del personal en servicio. Con un pie de fuerza de 1,286 unidades y 171 recursos operativos disponibles, el operativo se mantiene activo en distintos puntos del país.

En cuanto a las atenciones registradas, la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) gestionó 114 controles de abejas, 54 accidentes de tránsito, 114 incendios de masa vegetal (IMAVE), cinco incendios estructurales y siete vehículos incendiados. Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 54 atenciones prehospitalarias.

Asimismo, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizó 3,547 inspecciones, que incluyeron 361 tarimas, 131 carros alegóricos, 1,978 puestos de ventas, 751 cisternas y 166 generadores eléctricos.

La entidad reiteró que el operativo continúa enfocado en reforzar la seguridad y la prevención en todas las actividades, garantizando la protección de la ciudadanía y la atención oportuna ante cualquier emergencia.