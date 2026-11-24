La representante de Las Garzas, Lorena Cedeño, fue electa este martes como presidenta del Concejo Municipal de Panamá para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027, tras obtener 18 votos a favor.

Cedeño reemplazará en el cargo a Dorindo Vega, actual presidente del Concejo Municipal, cuyo período culmina el próximo 31 de diciembre.

En la elección también participó César Kiamco, quien obtuvo seis votos. Por su parte, Mario Kennedy fue electo como vicepresidente del Concejo Municipal para el mismo período.