LNB aclara que retrasos en atención se debieron a una falla técnica y desmiente hackeo

Luego de que circularan denuncias en redes sociales donde billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) reportaban retrasos en la sede de la Avenida Cuba y especulaban sobre un supuesto hackeo, la institución aclaró que la situación se debió a un problema técnico, el cual ya fue solucionado.

Según el comunicado oficial de la entidad, se registró una falla en el servidor que interrumpió temporalmente el proceso de atención. La LNB enfatizó que el incidente afectó exclusivamente a la Sede Principal, así como a las agencias de Arraiján y Los Pinos, y que el servicio ya fue restablecido en su totalidad.

Como medida de contingencia para mitigar el impacto entre los afectados, la institución extendió el horario de atención hasta las 4:00 p.m., tres horas más tarde de su cierre habitual de la 1:00 p.m. Tras el anuncio, el director de la entidad se reunió con el grupo de billeteros, quienes se mostraron satisfechos con la solución temporal para poder culminar sus trámites.