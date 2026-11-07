Lluvias y tormentas continuarán este sábado en gran parte del país, advierte SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene el monitoreo y vigilancia por lluvias y tormentas durante este sábado 7 de noviembre hasta las 11:59 p.m.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 119 milímetros en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién (Chepigana), así como en las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan (Sambú).

Las condiciones se deben a sistemas de baja presión que favorecen el ingreso de humedad desde el Pacífico, generando una atmósfera inestable.

El IMHPA advirtió que las lluvias de las últimas horas han provocado una saturación del suelo de hasta 85% en sectores de la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, lo que podría causar el incremento de ríos y quebradas, crecidas repentinas y deslizamientos.

El SINAPROC recomienda no cruzar ríos o quebradas con caudal aumentado, no caminar, nadar ni conducir por áreas inundadas, alejarse de árboles, postes y estructuras inestables, identificar rutas de evacuación y mantenerse informado por canales oficiales.