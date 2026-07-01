Línea 3 del Metro y Cuarto Puente lideran plan de infraestructura con 360 proyectos activos a nivel nacional

Durante su Informe a la Nación desde la Asamblea Nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó un balance detallado del estado de las obras públicas, destacando que actualmente se mantienen 360 proyectos en ejecución en todas las provincias del país.

El mandatario informó que su administración ha destinado 1,500 millones de dólares para el pago de deudas, actualizaciones y la finalización de proyectos que se encontraban en estado de abandono.

“Hace dos años llegué a la Presidencia con la determinación de acelerar los proyectos pendientes, dar continuidad a las grandes obras detenidas y abandonadas, poner en marcha nuevas iniciativas y cumplir con rapidez los compromisos que asumimos con los panameños durante la campaña”, manifestó el gobernante.

Entre los principales hitos de conectividad, Mulino anunció que el tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá registra un 87% de avance, “faltando apenas 500 metros para que la tuneladora Panamá llegue a su destino”.

De igual forma, resaltó el progreso del Cuarto Puente sobre el Canal, detallando que “el cuarto puente tiene un avance del 38%, podemos ver los trabajos en Cerro Sosa, también los avances en cimentación, torres y viaductos”.

Recordó además el estado crítico en que recibió la megaobra: “Quiero recordarles que cuando llegué al gobierno esta obra tenía menos del 1% de avance. Hoy cuenta con 2,000 trabajadores y sumaremos 2,000 más en los próximos meses”.

En materia vial, el presidente subrayó la ejecución de proyectos estratégicos como la rehabilitación de la carretera Panamericana entre Yaviza y Panamá, así como la modernización del tramo entre Loma Campana y Santiago de Veraguas.

En ese sentido, Mulino hizo una mención especial al Darién: “Quiero destacar especialmente a Darién, ningún gobierno invirtió tanto en una provincia que durante décadas permaneció olvidada”.

Como parte de este impulso, detalló que “estamos construyendo 100 puentes zarzos nuevos, y no son estructuras débiles de madera, sino sólidas estructuras de concreto y materiales resistentes”.

Finalmente, el sector salud concentró importantes anuncios con la confirmación de la próxima apertura del primer centro de tratamiento oncológico público del interior del país. “Este año inauguráremos el primer centro de tratamiento oncológico público del interior del país, con un acelerador lineal de última generación. Será en el Hospital de Bugaba, José Félix Espinosa Barroso y cientos de pacientes con cáncer ya no tendrán que viajar para atenderse en Panamá”, puntualizó el mandatario.

A esto se suma el progreso del nuevo Instituto Oncológico en la Ciudad de la Salud, del cual espera “inaugurar esta obra el próximo año para fortalecer la atención de los pacientes y brindar mejores condiciones a los extraordinarios profesionales que allí salvan vidas”.

El jefe de Estado agregó que se han concluido hospitales abandonados en Colón, Bugaba, Río Hato y policlínicas en San Miguelito y Guararé, además de avanzar en el Hospital del Niño, el de Metetí y haber puesto “140 medicinas con descuentos de hasta el 96% en las farmacias del Minsa”.