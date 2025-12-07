Liberan 962 neonatos de tortugas Golfina en Isla Caña

El Ministerio de Ambiente informó que, en una jornada de conservación, el equipo de Los Santos llevó a cabo patrullajes y monitoreo en Isla Caña, logrando la liberación de 962 neonatos de tortuga Golfina en horas de la madrugada. El vivero registró 5 nacimientos, y en la noche se reportaron 3 nuevos nacimientos.

Durante la noche, el equipo también efectuó la exhumación parcial del vivero, confirmando que no había actividad en el vivero natural. Estas acciones se desarrollaron bajo estrictos protocolos para garantizar la protección y supervivencia de esta especie fundamental para los ecosistemas marino-costeros

La liberación de los neonatos es un paso importante en la conservación de la tortuga Golfina en la región. El equipo de Los Santos continúa trabajando para proteger a esta especie y preservar el equilibrio del ecosistema marino.