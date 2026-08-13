Las obras de saneamiento alcanzan 84.68 % de avance

El Programa Saneamiento de Panamá, adscrito al Ministerio de Salud, informó a través de su oficina de prensa sobre los principales avances y áreas de trabajo que desarrolla actualmente en la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, como parte de una de las mayores inversiones del país en salud pública y recuperación ambiental.

En la ciudad de Panamá, uno de los proyectos estratégicos es el Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo, con 64 % de avance físico global y unos 8 kilómetros de extensión. La obra incluye pozos, microtúneles e interconexiones sanitarias para captar tuberías antiguas o colapsadas que descargan aguas residuales directamente al río.

Los trabajos se ejecutan en Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y San Francisco, con tecnología de microtunelación entre 6 y 16 metros bajo tierra, para reducir afectaciones en superficie. Hay 27 pozos activos, 22 ya excavados, y están contempladas 18 interconexiones sanitarias.

Esta obra beneficiará directamente a más de 68,000 habitantes. En términos generales, la primera etapa del Plan Maestro de la ciudad de Panamá alcanza un 84.68 % de avance.

En Panamá Oeste se desarrollan alrededor de nueve proyectos en distintas fases, enfocados en ampliar redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento en Arraiján y La Chorrera.

El Plan Maestro de esta región se encuentra en su primera etapa con un avance de 9.53 %. A futuro, el Programa proyecta beneficiar a cerca de 2.5 millones de habitantes hacia el año 2050 con infraestructura sanitaria moderna y sostenible. Al cierre de 2025, la inversión acumulada alcanzaba aproximadamente US$1,754 millones.