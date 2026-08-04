Lanzan convocatoria nacional para la Medalla Anita Moreno en reconocimiento a la labor comunitaria de enfermería

El Ministerio de Salud, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 9 del 26 de febrero de 2026 y la Resolución 506 del 9 de julio de 2026, anunció la apertura oficial del proceso de postulación para la Medalla Anita Moreno, un reconocimiento al mérito dirigido a destacar el servicio comunitario y la integridad profesional de las enfermeras y enfermeros en todo el territorio panameño.

De acuerdo con Yitzel Arcia, representante de la Asociación Nacional de Enfermeras, esta distinción busca premiar a aquellos profesionales que sobresalgan por su compromiso social. “El Ministerio de Salud en cumplimiento al Decreto Ejecutivo número 9 del 26 de febrero del 2026, crea la Medalla Anita Moreno y la Resolución 506 del 9 de julio del 2026 otorga entregar esta medalla al mérito a una enfermera o enfermero del territorio panameño que se destaque por su servicio comunitario y su integridad profesional”, explicó Arcia.

El proceso de selección está concebido con un enfoque participativo y comunitario. Jennifer Almanza, también vocera de la Asociación Nacional de Enfermeras, detalló que las candidaturas deben surgir directamente de las comunidades beneficiadas o de organizaciones sociales, enfatizando que no se permiten registros independientes: “Las convocatorias son abiertas y buscamos enfermeras y enfermeros a nivel nacional, las 15 regiones de salud, que puedan tener esa trayectoria comunitaria, que haya impactado, que a través de lo largo de su profesión de manera positiva haya hecho proyectos de tipos comunitarios y que se hayan visto beneficiadas algún tipo de población y que obviamente estas poblaciones puedan postularlas a ellas, porque no existen autopostulaciones. Las postulaciones se van a dar a través de las instituciones e instalaciones de salud, también de las asociaciones de grupos de pacientes organizados y también asociaciones organizadas comunitarias”.

Respecto a los plazos, la convocatoria se mantendrá activa durante un periodo de treinta días hábiles para garantizar la recepción y gestión de los expedientes en las distintas zonas del país. “Las postulaciones ya se abrieron a partir del 3 de agosto hasta el lunes 11 de septiembre. Son 30 días hábiles que tenemos para entonces hacer esa convocatoria abierta y poder entonces recolectar toda esa documentación que va a estar recibiéndose en las oficinas de las enfermeras, jefes regionales, de las 15 regiones del país y a nivel del Ministerio de Salud acá en sede, en la Dirección Nacional de Enfermería”, puntualizó Almanza.