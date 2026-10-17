La Universidad de Panamá retomará clases presenciales de forma escalonada desde el lunes

Laa Universidad de Panamá (UP) retomará las clases presenciales de forma escalonada desde el lunes 19 de octubre, luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones tras el sismo del pasado 9 de octubre.

El retorno comenzará con las facultades de Enfermería, Medicina, Psicología, Medicina Veterinaria, Odontología, Bellas Artes, Ingeniería, Arquitectura, Informática Electrónica y Comunicación, Economía, Administración Pública y Educación.

Las demás facultades continuarán en modalidad no presencial hasta nuevo aviso. En los Centros Regionales Universitarios, extensiones y programas anexos, los directores tomarán las decisiones según las condiciones de cada instalación.

La universidad también solicitó a los docentes ser flexibles con los estudiantes que perdieron sus hogares a causa del sismo. Asimismo, indicó que el servicio de cafeterías deberá restablecerse previa aprobación del Cuerpo de Bomberos.