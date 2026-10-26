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La UNACHI realizará congreso sobre salud mental, investigación y participación ciudadana

La UNACHI realizará congreso sobre salud mental, investigación y participación ciudadana
Redacción
26 de octubre de 2026

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 el Primer Congreso Interdisciplinario de Investigación, Participación Ciudadana y Salud Mental frente a los Desafíos del Siglo XXI, un encuentro dirigido a profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de distintas disciplinas.

La actividad se desarrollará de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. en el Parque Científico y Tecnológico de la UNACHI, con el objetivo de promover la investigación, el intercambio de conocimientos y el trabajo interdisciplinario para impulsar soluciones a los desafíos actuales en materia de salud mental y bienestar social.

El congreso es liderado por la psicóloga Lourdes Serrano Santamaría, en representación del Parque Científico y Tecnológico de la universidad, y busca generar un espacio de alcance nacional para fortalecer la investigación y contribuir al desarrollo de Panamá.

La actividad contará con una carga académica de 24 horas y está avalada mediante la Resolución de Curriculum ICS-VIP 002-2026.

Los costos de inscripción son de B/.10.00 para estudiantes, B/.15.00 para administrativos de la UNACHI, B/.35.00 para docentes y B/.40.00 para profesionales externos.

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web www.unachi.ac.pa.

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