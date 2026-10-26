La UNACHI realizará congreso sobre salud mental, investigación y participación ciudadana

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 el Primer Congreso Interdisciplinario de Investigación, Participación Ciudadana y Salud Mental frente a los Desafíos del Siglo XXI, un encuentro dirigido a profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de distintas disciplinas.

La actividad se desarrollará de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. en el Parque Científico y Tecnológico de la UNACHI, con el objetivo de promover la investigación, el intercambio de conocimientos y el trabajo interdisciplinario para impulsar soluciones a los desafíos actuales en materia de salud mental y bienestar social.

El congreso es liderado por la psicóloga Lourdes Serrano Santamaría, en representación del Parque Científico y Tecnológico de la universidad, y busca generar un espacio de alcance nacional para fortalecer la investigación y contribuir al desarrollo de Panamá.

La actividad contará con una carga académica de 24 horas y está avalada mediante la Resolución de Curriculum ICS-VIP 002-2026.

Los costos de inscripción son de B/.10.00 para estudiantes, B/.15.00 para administrativos de la UNACHI, B/.35.00 para docentes y B/.40.00 para profesionales externos.

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web www.unachi.ac.pa.