La UNACHI inicia transición en la rectoría: Consejo analizará este lunes la renuncia de Medianero

El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) celebrará este lunes, 8 de junio, una sesión extraordinaria en la que abordará la renuncia presentada por la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y el procedimiento para cubrir la vacante absoluta del cargo, informaron a través de una misiva dirigida a los miembros del organismo.

De acuerdo con el orden del día de la reunión extraordinaria No. 4-2026, los miembros del máximo organismo de gobierno universitario recibirán y acogerán la renuncia presentada el pasado 2 de junio por Medianero de Bonagas.

La agenda también contempla la propuesta para dejar sin efecto la Resolución No. 1-2026, aprobada durante la sesión extraordinaria celebrada el 27 de mayo de 2026.

Tras formalizarse la vacante absoluta de la rectoría, el Consejo escuchará las palabras del rector interino que asumirá el cargo conforme al orden de prelación establecido en el artículo 56 del Estatuto Universitario y el artículo 37 de la Ley 4 de 2006.

La sesión está programada para iniciar a las 9:00 de la mañana y también incluye la verificación del quórum, la aprobación del orden del día y la consideración del Acta No. 3-2026.

La reunión marcará un nuevo capítulo en la administración de la UNACHI, luego de la decisión de la rectora de presentar su renuncia al cargo que ocupaba al frente de la institución.