La UNACHI busca ante el MEF recursos para cumplir con el pago de salarios

Una delegación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), encabezada por el rector Absel Navarro Camarena, participa hoy en una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para buscar una solución a la crisis presupuestaria que enfrenta la institución.

Según informó la universidad, el encuentro busca gestionar el respaldo financiero necesario para cumplir con los compromisos salariales de docentes y personal administrativo.

En la reunión participan representantes de las facultades de Economía y Ciencias Naturales y Exactas, así como de ASEUNACHI y del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales.

Mientras se desarrollan las conversaciones, miembros de la comunidad universitaria se mantienen de manera pacífica en los exteriores de la sede del MEF, en Vía España, a la espera de respuestas sobre la situación financiera de la casa de estudios.