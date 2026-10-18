La Teletón 20-30 llegará a Azuero el 24 de octubre

La Teletón 20-30 anunció que el próximo 24 de octubre realizará una jornada solidaria en la región de Azuero, para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo.

“Hoy tenemos comunidades que necesitan recuperarse, familias que necesitan respuestas y mucho trabajo por delante”, destacó la organización, al hacer un llamado a la solidaridad para contribuir a la recuperación de las familias afectadas.

La iniciativa busca sumar esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades azuerenses y brindar respaldo a las familias que enfrentan daños del movimiento sísmico, en medio de los trabajos de recuperación que requiere la región.