La SENNIAF reporta evasión de tres adolescentes de un albergue; una ya fue localizada

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó este domingo, 5 de abril, sobre la evasión de tres adolescentes de un albergue privado, de las cuales dos permanecen desaparecidas, mientras que una ya fue localizada tras activarse los protocolos de búsqueda.

Según el comunicado oficial, “se ha registrado la evasión de 3 adolescentes de un albergue privado”, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.

La entidad detalló que, tras conocerse la situación, “de manera inmediata, se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes”. Como resultado de estas acciones, “una de las adolescentes ya ha sido localizada”.

Sin embargo, las labores continúan para dar con el paradero de las otras dos menores. En ese sentido, la SENNIAF adelantó que “en las próximas horas se estará procediendo con la activación de la Alerta Amber a fin de dar con el paradero de las dos adolescentes restantes”.

La institución no reveló la ubicación del albergue privado del cual se produjo la evasión.