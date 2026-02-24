La SENNIAF desmiente que niño apartado de su madre esté desaparecido

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) negó este 24 de febrero que un niño vinculado a un caso que circula en redes sociales haya sido “quitado” de su madre o que actualmente se encuentre desaparecido, tal como se afirma en diversas publicaciones.

En un comunicado, la entidad indicó que “rechaza categóricamente” la información que circula en las redes sociales de que la SENNIAFF “le quitó” un niño a su madre y que actualmente “no aparece”.

“El niño en mención no se encuentra institucionalizado, por lo cual el caso no guarda relación con el CAI de Tocumen ni con ningún otro albergue a nivel nacional”, sostiene el reporte oficial.

Se detalló que “actualmente, el caso mantiene una medida de protección por la instancia judicial correspondiente, por lo cual el niño se encuentra bajo alternativa familiar, tal como consta y está debidamente sustentado dentro del proceso administrativo correspondiente”.

Y que “conforme a la normativa vigente y en resguardo del interés superior del menor, esta Secretaría no puede brindar información pública adicional sobre el mismo”.