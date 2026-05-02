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La Policía ubicó artículos de dudosa procedencia en cementerio de Las Tablas

La Policía ubicó artículos de dudosa procedencia en cementerio de Las Tablas
ML | Artículos ubicados en el cementerio.
Redacción Metro Libre
02 de mayo de 2026

Unidades de la 7ª Zona Policial de Los Santos ubicaron una considerable cantidad de artículos de dudosa procedencia dentro del cementerio de Las Tablas.

El hallazgo ocurrió durante recorridos preventivos realizados por unidades ciclistas y del Servicio Policial de Niñez y Adolescencia. Al observar diversos objetos en el lugar, los uniformados procedieron a verificar la situación y activaron los protocolos correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener vigilancia constante en áreas públicas y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales.

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