La Policía Nacional reporta 203 aprehendidos en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en las últimas 24 horas fueron aprehendidas 203 personas. De ellas, 144 fueron por oficio, 39 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y 10 por microtráfico.

Según el reporte policial, se realizaron 64 diligencias de allanamiento, se decomisaron cuatro armas de fuego, 52 municiones, siete paquetes de droga, y se recuperó un vehículo.

En tanto, en materia de tránsito, detallaron que se colocaron 802 boletas, de las cuales destacan: 97 por exceso de velocidad, 56 por luces no adecuadas, 10 por licencias vencidas, 10 por embriaguez comprobada y siete por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 47 vehículos mediante grúas por diversas causas.