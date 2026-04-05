La Policía Nacional registra más de 93 mil vehículos durante operativo de Semana Santa

La Policía Nacional informó sobre el movimiento vehicular y las incidencias registradas durante los primeros días del operativo por la Semana Santa 2026, destacando una importante movilización hacia el interior del país.

Según el reporte oficial, un total de 93,829 vehículos se desplazaron entre las 12:00 del mediodía del jueves 2 y las 6:00 de la tarde del sábado 4 de abril. De estos, 43,090 viajaron hacia el interior, mientras que el resto se dirigía de regreso a la ciudad.

En cuanto a las faltas de tránsito, se contabilizaron 2,481 infracciones, sobresaliendo 774 por exceso de velocidad y 36 por embriaguez comprobada. Además, 219 vehículos fueron removidos en grúa por diversas irregularidades.

La institución reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y mantener la precaución en las vías, con el objetivo de evitar accidentes durante el desarrollo del operativo.