La Policía Nacional refuerza seguridad en estaciones del Metro

La Policía Nacional de Panamá informó que, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y, a su vez, garantizar el orden público, se desarrollaron acciones preventivas y operativas en las estaciones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

En este sentido, la entidad detalló que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia policial en puntos de alta concurrencia. Asimismo, destacó que las medidas buscan anticiparse a posibles incidencias y mantener entornos seguros para los usuarios.

De esta manera, la institución reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía, asegurando un servicio de transporte más seguro, ordenado y confiable para todos.