La Policía Nacional aprehende a 205 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, durante las últimas 24 horas, un total de 205 personas fueron aprehendidas en diversos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, 102 de las detenciones se efectuaron por oficio, mientras que 88 correspondieron a faltas administrativas. Asimismo, seis personas fueron aprehendidas en flagrancia y nueve por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

En el desarrollo de estas acciones, las unidades policiales realizaron 19 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de seis armas de fuego con nueve proveedores, B/.147.00 en efectivo y un paquete de droga.

En materia de tránsito, la institución detalló la colocación de 1,225 boletas por diversas infracciones. Entre las más recurrentes destacan 367 por exceso de velocidad, 81 por luces no adecuadas, 36 por licencia vencida, 10 por hablar por celular, 29 por embriaguez comprobada y 14 por aliento alcohólico.

Además, como parte de los operativos viales, un total de 129 vehículos fueron removidos mediante grúas.