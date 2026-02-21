La Policía aprehende a 185 personas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 185 personas, de las cuales, 133 fueron por oficio, 38 por faltas administrativas, siete en flagrancia y siete por microtráfico.

Según detalló la policía en un comunicado, se realizaron 71 diligencias de allanamiento y se decomisaron ocho armas de fuego y 470 municiones y B/. 555.70 en efectivo.

En materia de tránsito, se colocaron 818 boletas, por diversas infracciones, de las cuales 84 fueron por exceso de velocidad, 33 por luces inadecuadas, 25 por licencias vencidas, cuatro por embriaguez comprobada y 11 por uso de celular mientras se conducía. Asimismo, se remolcaron 52 vehículos por diversas causas.