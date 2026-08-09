La Policía aprehende a 148 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en el marco del Plan Firmeza, aprehendió a 148 personas durante las últimas 24 horas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, 83 de las aprehensiones correspondieron a personas requeridas por oficio, 45 por faltas administrativas, 15 fueron sorprendidas en flagrancia y cinco por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

Como parte de las acciones de seguridad, las unidades policiales llevaron a cabo 20 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de dos armas de fuego, 151 municiones y B/.3,658.15 en efectivo. Asimismo, se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 1,061 boletas por diversas infracciones. Entre las más frecuentes destacan 334 por exceso de velocidad, 49 por luces no adecuadas, 23 por licencia vencida, 13 por el uso del teléfono celular al conducir y 27 por embriaguez comprobada.

Además, un total de 84 vehículos fueron removidos de circulación mediante el servicio de grúas.

La Policía Nacional señaló que estos resultados forman parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas de convivencia y tránsito en el país.